Польша обвинила Россию во взрыве на железнодорожных путях, ведущих на Украину

Министр обороны Польши обвинил РФ во взрыве на железнодорожных путях
true
true
true
close
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.

Чиновник при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

«Но, анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — высказал мнение Косиняк-Камыш.

Днем 17 ноября в Польше повредили железную дорогу до Украины. По данным радиостанции RMF24, через линию электропередачи была переброшена цепь, что привело к короткому замыканию.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, возможно, речь идет об акте диверсии. Такое же мнение выразил и заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик. Он отметил, что последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа. При этом Душчик призвал не обвинять в инциденте Россию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше.

