В Польше призвали показать беспощадность после диверсии на железной дороге

Польша должна показать беспощадность после диверсии на железнодорожных путях. Об этом заявил бывший заместитель главы польского Агентства внутренней безопасности, полковник Яцек Монка в беседе с газетой Rzeczpospolita.

«Это не просто диверсия, как в случае с поджогами, когда целями были, скорее, объекты. В данной ситуации целями нападения были люди, и наше государство должно продемонстрировать беспощадность и эффективность», — сказал полковник.

Монка добавил, что целью злоумышленников мог стать поезд, а не только железнодорожное полотно. Если бы наступил подобный исход событий, то Польша могла столкнуться с политическими, социальными и гуманитарными последствиями, отметил эксперт.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава — Люблин.

18 ноября премьер-министр Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины. По его словам, к инциденту причастны два человека.

Ранее эксперт заявил, что за диверсией на ж/д путях в Польше могут стоять спецслужбы страны.