«Возможно, речь идет о диверсии»: в Польше повредили железную дорогу, ведущую на Украину

Туск: повреждение дороги из Польши на Украину может быть актом диверсии

В Польше обнаружили повреждение на железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, возможно, речь идет об акте диверсии. Такое же мнение выразил и заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик. Он отметил, что последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа. При этом Душчик призвал не обвинять в инциденте Россию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину, обнаружили повреждение недалеко от станции Мика. Об этом сообщила полиция Мазовецкого воеводства Польши.

По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября. В этот момент в составе, который экстренно остановили из-за инцидента, находились двое пассажиров и несколько членов бригады, никто не пострадал.

«Первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда. Движение поездов по соседнему пути поддерживается», — добавили в полиции.

Как уточнила радиостанция RMF24, речь идет о важной железнодорожной линии №7, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорохуск-Ягодин на польско-украинской границе.

Возможен саботаж

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент, заявил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел. При этом он добавил, что не исключает диверсии.

«Возможно, речь идет об акте диверсии.

Пострадавших нет. Соответствующие службы проводят расследование», — подчеркнул политик.

Такое же мнение выразил и заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик. Он отметил, что в последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа, добавив, что это может быть одна из таких диверсий. В то же время Душчик призвал не обвинять в инциденте Россию.

«Россия не настолько могущественна, чтобы каждый поджог, каждая подобная ситуация была спровоцирована ею. Однако это ни в коем случае нельзя исключать или игнорировать», — подчеркнул он.

В пресс-службе министерства внутренних дел и администрации RMF24 сообщили, что проверяют обстоятельства инцидента и расследуют, был ли это акт саботажа. По словам представителя польских спецслужб Яцека Добжинского, в расследовании участвуют в том числе и сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши.

Задержания диверсантов

В течение года Варшава не раз заявляла о задержании поляков, белорусов, а также украинцев, якобы работавших на иностранные спецслужбы.

Так, 13 августа стало известно, что генеральная прокуратура страны предъявила обвинения в организации и совершении диверсий троим гражданам Польши и троим гражданам Белоруссии. Речь шла о поджогах складов в Гданьске и пригороде Варшавы в 2024 году, а также ресторана в Гдыне в 2023-м.

В Польше вновь заявили о причастности спецслужб РФ к поджогам в стране Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши заявило, что российские спецслужбы причастны... 29 июля 14:21

На следующий день в канцелярии премьер-министра Польши рассказали о задержании гражданина Украины, также обвиняемого в подготовке диверсии, заявив, что российская сторона «вербует украинцев и белорусов для совершения подобных актов в Польше» .

Сам Дональд Туск в октябре сообщил о задержании в различных частях страны восьми человек, подозреваемых в подготовке диверсий. О каких конкретно диверсиях идет речь, Туск не уточнил.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев при этом, комментируя закрытие Варшавой генконсульства России в Кракове, заявлял, что Польша не предъявляла никаких доказательств о причастности Москвы к диверсиям.

«Якобы наши специальные службы организовали поджог торгового центра в Варшаве в мае прошлого года, и теперь у польских правоохранительных органов якобы есть неопровержимые доказательства, которые нам, конечно, не предъявляют», — подчеркнул Андреев.