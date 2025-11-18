Туск рассказал, кто причастен к взрыву на железнодорожной линии в Польше

Туск: взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины», — поделился политик.

18 ноября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что обвинения России в подрыве железнодорожных путей в Польше не имеют под собой оснований, доказательств у польской разведки нет.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава-Люблин.

18 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о причастности России к этим инцидентам.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше.