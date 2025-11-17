В Польше второй раз за сутки повредили ведущую на Украину железную дорогу

RMF24: в Польше вновь повредили железную дорогу, ведущую в сторону Украины

В Польше второй раз за сутки повредили железную дорогу до Украины. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По информации радиостанции, повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава-Люблин.

«На этот раз была повреждена контактная сеть в районе станции Пулавы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что через линию электропередачи была переброшена цепь, что привело к короткому замыканию. Поврежденная контактная сеть упала на проходивший поезд, в котором находились 475 пассажиров. Машинист был вынужден экстренно остановить состав.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября. В этот момент в составе, который экстренно остановили из-за инцидента, находились двое пассажиров и несколько членов бригады, никто не пострадал.

Как уточнила радиостанция RMF24, речь идет о важной железнодорожной линии №7, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорохуск-Ягодин на польско-украинской границе.

Ранее в МВД Польши не подтвердили факт взрыва на железной дороге, ведущей на Украину.