На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде рассказали, сколько Миндич и его финансист успели отмыть денег

Депутат Рады Гончаренко: Миндич и Цукерман незаконно легализовали более $7 млн
true
true
true
close
Еврейская община города Днепр

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком», а также его главный финансист Александр Цукерман незаконно легализовали более $7 млн. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Миндич и Цукерман незаконно легализовали средств на сумму 311 миллионов гривен. Это где-то более 7 миллионов долларов», — написал Гончаренко.

18 ноября агентство УНИАН сообщило, что депутаты из партии «Европейская солидарность» во главе с Петром Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и потребовали отставки правительства Украины. С подобным требованием выступила и партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Эти события на Украине происходят на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Оппозиционные украинские депутаты и общественные деятели подозревают, что к этому делу могут быть причастны не только люди из окружения Владимира Зеленского, но и он сам. Однако правоохранительные органы, расследующие дело, пока не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Сам Зеленский, как пишет журнал The Economist, был «поражен» масштабами обвинений в коррупции, предъявленных членам правительства Украины и его соратнику Тимуру Миндичу.

При этом газета The New York Post сообщала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора Украины $100 млн.

Ранее была названа выгода Порошенко от коррупционного скандала на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами