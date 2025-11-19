В Раде рассказали, сколько Миндич и его финансист успели отмыть денег

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком», а также его главный финансист Александр Цукерман незаконно легализовали более $7 млн. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Миндич и Цукерман незаконно легализовали средств на сумму 311 миллионов гривен. Это где-то более 7 миллионов долларов», — написал Гончаренко.

18 ноября агентство УНИАН сообщило, что депутаты из партии «Европейская солидарность» во главе с Петром Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и потребовали отставки правительства Украины. С подобным требованием выступила и партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Эти события на Украине происходят на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Оппозиционные украинские депутаты и общественные деятели подозревают, что к этому делу могут быть причастны не только люди из окружения Владимира Зеленского, но и он сам. Однако правоохранительные органы, расследующие дело, пока не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Сам Зеленский, как пишет журнал The Economist, был «поражен» масштабами обвинений в коррупции, предъявленных членам правительства Украины и его соратнику Тимуру Миндичу.

При этом газета The New York Post сообщала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора Украины $100 млн.

Ранее была названа выгода Порошенко от коррупционного скандала на Украине.