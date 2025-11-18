Названа выгода Порошенко от коррупционного скандала на Украине

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко может использовать коррупционный скандал для реванша. Об этом заявила политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд.ру».

«Он [Порошенко] видит, что настало время отобрать у [президента Украины Владимира] Зеленского часть властных полномочий, и эти планы имеют под собой почву», — отметила она.

Эксперт также допустила отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По ее мнению, Запад может пойти на это, чтобы улучшить общественно-политический фон в стране.

18 ноября агентство УНИАН сообщило, что депутаты из партии «Европейская солидарность» во главе с Петром Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и потребовали отставки правительства Украины.

С подобным требованием выступила партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина». Депутаты призывают отправить в отставку правительство и сформировать в парламенте новую коалицию.

Эти события на Украине происходят на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Оппозиционные украинские депутаты и общественные деятели подозревают, что к этому делу могут быть причастны не только люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского, но и он сам. Однако правоохранительные органы, расследующие дело, пока не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Ранее СМИ сообщили об опасности для Зеленского из-за коррупционного скандала.