Украинский президент Владимир Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн. Об этом, ссылаясь на бывших чиновников Украины, сообщает газета New York Post (NYP).

В статье говорится, что хотя Зеленский сам не участвовал в хищениях, он тесно связан с организаторами преступной схемы, такими как бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

По данным собеседников газеты, Зеленский получил выгоду от выведенных за рубеж денег. Имеется информация о том, что президент Украины знал о преступной схеме и одобрил ее.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

