Польские спецслужбы могли сами организовать провокацию на железной дороге. Такое мнение высказал военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.

«Они хотели повысить информационную повестку и обвинить во всем Россию, привязать российский след. Скорее всего, подконтрольно этот взрыв и произошел. Ну, я имею в виду, петарды там подбросили таким вот образом. То есть, это все контролируемое, и контролируемо польскими властями», — сказал он.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава — Люблин.

18 ноября премьер-министр Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины. По его словам, к инциденту причастны два человека.

Также глава Кабмина Республики сообщил, что на некоторых железнодорожных линиях в стране до третьего повысят уровень террористической угрозы.

Ранее Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях.