В Польше повысят уровень террористической угрозы на железной дороге

Туск: в Польше повысят уровень террористической угрозы на некоторых ж/д линиях
Depositphotos

На некоторых железнодорожных линиях в Польше будет повышен уровень террористической угрозы. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск в ходе выступления в сейме (парламенте), трансляцию вел телеканал TVP Info.

Глава кабмина республики отметил, что уровень угрозы будет повышен до третьего. По его словам, с соответствующей просьбой обратились глава Агентства внутренней безопасности Кшиштоф Вацлавек, а также министр внутренних дел Мариуш Каминский.

«Этот режим будет действовать на определенных железнодорожных линиях, на остальной территории страны будет действовать второй уровень угрозы», — сказал Туск.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава — Люблин.

18 ноября Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины. По его словам, к инциденту причастны два человека.

Ранее в Госдуме назвали ложью заявления о причастности РФ к подрыву ж/д путей в Польше.

