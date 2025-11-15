Глава МИД Турции допустил проведение мирных переговоров по Украине в Стамбуле

Фидан: переговоры о мире на Украине могут пройти в Турции в обозримом будущем

Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут состояться в Турции в обозримом будущем. Такое заявление в эфире телеканала A Haber сделал министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

По мнению турецкого дипломата, перспектива мирного урегулирования становится все более реальной. Фидан выразил уверенность, что Турция обладает необходимым опытом и доверием сторон для организации переговорного процесса.

«Я верю, что это произойдет в Турции. Это может произойти где-то в другом месте, но я убежден, что уже пришла пора для мира, и он наступит», — заявил министр.

12 ноября замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ якобы игнорировали конкретные шаги по урегулированию конфликта.

Также он обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшиеся в мае, июне и июле.

В Кремле позднее сообщили, что Россия продолжит СВО, поскольку Украина отказалась от переговоров. Однако Москва открыта для урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

