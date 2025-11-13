«Будем продолжать СВО». Россия ответила на отказ Украины от переговоров

Россия продолжит СВО, поскольку Украина отказалась вести переговоры, заявили в Кремле. Однако Москва открыта для урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кроме того, он в очередной раз вступился за Владимира Мединского — главу делегации РФ на переговорах в Стамбуле, который подвергся критике со стороны МИД Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия вынуждена продолжать специальную военную операцию, поскольку Украина не намерена вести переговоры, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать специальную военную операцию, с тем чтобы достичь тех целей, которые были сформулированы верховным главнокомандующим и президентом [Владимиром Путиным]»,

— отметил он, комментируя решение Украины прекратить переговоры с Россией.

Песков обратил внимание, что Москва «хочет мира по-настоящему» и открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами. Киеву рано или поздно придется вернуться к диалогу, но «с гораздо худших позиций», добавил он.

Накануне заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Москвой в Стамбуле, поскольку «мирные переговоры в этом году не принесли особых результатов». По мнению Пескова, заявление МИД Украины формализовало нежелание Киева продолжать контакты.

Прямые переговоры Москвы и Киева, прерванные в Стамбуле в 2022 году, были возобновлены 16 мая 2025 года. 2 июня и 23 июля состоялись еще два раунда переговоров. Стороны договорились о возвращении тел погибших, обмене пленными и подготовке документов с условиями урегулирования конфликта.

Более 100 дней паузы

Переговорный процесс между Россией и Украиной находится на паузе более 100 дней, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

«С нашей стороны было сделано все для того, чтобы эти переговоры продолжались.

Потому что сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала», — сказал он в беседе с «Известиями».

Мирошник подчеркнул, что украинская сторона предпринимала «массу усилий для того, чтобы эти переговоры сначала заблокировать чужими руками, делая заявления о том, что Россия не хочет мира, а Украина делает все для этого».

Однако по факту Украина сама была вынуждена признать, что ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса, добавил дипломат.

Удар по Трампу

Украина отказалась от продолжения переговоров, поскольку европейские партнеры толкают ее на дальнейшее военное противостояние, подчеркнул политолог Данила Гуреев в интервью Tsargrad.tv.

«Это удар в первую очередь по Дональду Трампу. Украина не говорит о том, что «давайте-ка вы там сами сверху договаривайтесь». Нет, Украина, наоборот, пытается быть субъектной, говоря о том, что «вот мы сейчас Дональда Трампа нафиг пошлем и сами все решим», — сказал он.

Если бы украинских политиков интересовала судьба Украины, то они бы стремились закончить конфликт «еще вчера» , считает Гуреев.

Накануне журнал The Atlantic писал, что Трамп разочарован неспособностью завершить конфликт на Украине. По мнению издания, глава Белого дома недооценил стремление Путина и то, «насколько сложно его будет убедить согласиться на что-то меньшее», чем достижение целей. Журналисты добавили, что Белый дом пытался надавить как на Россию, так и на Украину, однако значимых результатов это не принесло.

Очередная критика Мединского

Кислица в интервью The Times также выразил недовольство главой российской делегации в Стамбуле — помощником президента России Владимиром Мединским, который «открыл переговоры лекцией». По мнению украинского дипломата, Мединский искаженно изложил историю России и Украины. В Кремле не оставили без ответа заявление Кислицы в адрес Мединского.

«С кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать. И как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правила дипломатии, правила хорошего тона.

Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем», — отреагировал Песков.

Кремль оценивает исторические лекции Мединского как «глубокие, интересные, увлекательные и содержательные», добавил пресс-секретарь президента РФ.

Мединского ранее критиковал и президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, глава российской делегации «не того уровня человек».

Кроме того, о Мединском негативно отзывался генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. 10 июня он заявил, что для окончания конфликта на переговорах «нужен Путин, а не этот историк, который уже дважды появлялся в Стамбуле, рассказывая нам об истории России и Украины с XII века». Мединский в ответ предложил отправить Рютте учебник, чтобы тот узнал, что «в XII веке Украины не было».

14 июля на совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме Рютте вновь назвал Мединского «каким-то историком». Песков тогда напомнил, что нынешний генсек НАТО тоже по образованию историк, но он никогда не слышал от него «блестящих исторических параллелей, сравнений и экскурсов».