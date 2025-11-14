На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, почему Украина отказалась от мирных переговоров

Политолог Матюшенков: Киев отменяет переговоры, поскольку ему невыгоден мир
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Отмена мирных переговоров украинской стороной — попытка Киева затянуть боевые действия. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Матюшенков.

«Заявление замглавы МИД Украины [Сергея] Кислицы о приостановке переговоров с Россией следует рассматривать в контексте двух взаимосвязанных процессов: внутриукраинского кризиса власти, когда режим Зеленского теряет контроль над ситуацией, и изменения позиции США, которые больше не готовы поддерживать бесконечную эскалацию.

Киевская верхушка не заинтересована в мирном урегулировании, при этом она теряет свой переговорный потенциал и внутреннюю стабильность в стране, добавил он.

12 ноября Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ якобы игнорировали конкретные шаги по урегулированию конфликта.

Также он обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшиеся в мае, июне и июле.

В Кремле позднее сообщили, что Россия продолжит СВО, поскольку Украина отказалась от переговоров. Однако Москва открыта для урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

Ранее в Кремле оценили исторические лекции Мединского.

