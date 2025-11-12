Мирные переговоры между Украиной и Россией официально приостановлены. Об этом заявил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии для The Times.
Также Кислица обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшихся в мае, июне и июле и провокациях.
По словам Кислицы, представители России якобы игнорировали конкретные шаги к миру, отрицали существование отдельной украинской идентичности и предлагали создавать группы в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) ради «иллюзии прогресса».
Замминистра утверждает, что российская делегация «прекрасно знала биографию» своих украинских коллег, и намеренно «говорила провокационные и довольно гадкие вещи». Политик считает, что таким образом делегация РФ якобы намеревалась «вывести из себя» украинцев и сорвать переговоры.
Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной в Стамбуле.