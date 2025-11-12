МИД Украины официально сообщил о приостановке мирных переговоров с РФ

Мирные переговоры между Украиной и Россией официально приостановлены. Об этом заявил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии для The Times.

Также Кислица обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшихся в мае, июне и июле и провокациях.

По словам Кислицы, представители России якобы игнорировали конкретные шаги к миру, отрицали существование отдельной украинской идентичности и предлагали создавать группы в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) ради «иллюзии прогресса».

Замминистра утверждает, что российская делегация «прекрасно знала биографию» своих украинских коллег, и намеренно «говорила провокационные и довольно гадкие вещи». Политик считает, что таким образом делегация РФ якобы намеревалась «вывести из себя» украинцев и сорвать переговоры.

Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной в Стамбуле.