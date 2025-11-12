На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Украины обвинил российскую делегацию в провокациях на переговорах в Стамбуле

Замглавы МИД Кислица обвинил Россию в попытке срыва переговоров в Стамбуле
true
true
true
close
Александр Рюмин/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил российскую делегацию якобы в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшиеся в мае, июне и июле, а также заявил о неких «провокациях». Об этом пишет The Times.

По словам Кислицы, представители России якобы игнорировали конкретные шаги к миру, отрицали существование отдельной украинской идентичности и предлагали создавать группы в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) ради «иллюзии прогресса».

Замминистра утверждает, что российская делегация «прекрасно знала биографию» своих украинских коллег, и намеренно «говорила провокационные и довольно гадкие вещи». Политик считает, что таким образом делегация РФ якобы намеревалась «вывести из себя» украинцев и сорвать переговоры.

«В нормальных переговорах обе стороны выкладывают свои аргументы на стол, ищут точки пересечения, определяют, где «серая зона», а где — абсолютно неприемлемые позиции. До этого этапа мы так и не дошли», — сказал Кислица.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею.

Ранее участник переговоров в Стамбуле рассказал о статусе диалога между РФ и Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами