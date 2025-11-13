Кремль положительно оценил лекции помощника президента и руководителя российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского, назвав их глубокими, интересными и содержательными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя критику украинской стороны.

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица выразил недовольство использованием исторических источников Мединским во время переговоров в Стамбуле. В ответ Песков подчеркнул, что в Кремле считают лекции Мединского ценными.

«Сами мы находим исторические лекции Мединского глубокими, интересными, увлекательными и содержательными», — подчеркнул Песков.

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times заявил, что мирные переговоры Украины с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса. Переговоры приостановились до конца года, уточнил дипломат.

12 ноября Кислица заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией официально приостановлены. Он обвинил членов российской делегации в том, что они «игнорировали попытки обсудить суть вопроса» и приезжали в Стамбул, имея «очень жесткие полномочия», в то время как Украина стремилась к «творческим дискуссиям».

Ранее Украину обвинили в неспособности к конструктивным действиям в рамках переговоров.