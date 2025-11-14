Медведев назвал поездку Зеленского в прифронтовую зону попыткой «поддержать светлый образ»

Коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит «обезобразить лик» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Коррупционное дело озверевшего от безнаказанности кошелька – Миндича – грозит окончательно обезобразить лик героя, бесстрашно сражающегося за свободу страны», — заявил он.

В связи с этим, считает Медведев, Зеленский решил срочно съездить в прифронтовую зону — для «поддержания светлого образа».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

На фоне разгоревшегося коррупционного скандала президент Украины посетил подконтрольные ВСУ Херсон и часть Запорожской области.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Миндичу будет выгодно лишиться гражданства Украины.