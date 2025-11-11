Зеленский опубликовал фото с Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский посетил находящийся под контролем ВСУ город Херсон, опубликовав соответствующую фотографию в своем Telegram-канале.

К публикации он приложил националистический лозунг.

«Это и есть Херсонщина, это и есть Украина. <…> Восстановили надежду на победу. Это так важно. Благодарен за все эти годы. Спасибо», — написал Зеленский.

До этого Анджелина Джоли посетила подконтрольный Киеву Херсон. Во время визита у водителя одной из машин кортежа при проверке не было с собой военно-учетных документов. Журналисты писали, что он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК.

Херсонская область вошла в состав России по результатам референдума, проведенного в 2022 году. Однако украинская сторона по-прежнему не признает его результаты и продолжает обстрелы территории. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.