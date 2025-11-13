На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский приехал в Запорожскую область на фоне коррупционного скандала

Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о посещении подконтрольной Киеву часть Запорожской области и встрече с представителями 128 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале украинского лидера.

«Спасибо за защиту государства, нашей территориальной целостности, за то, что помогаете друг другу. Многие важные вопросы с военными обсудили», — написал он.

Визит Зеленского на фронт прошел на фоне коррупционного скандала.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о проведении масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. В ходе обысков в квартирах подозреваемых были изъяты в том числе сумки, набитые пачками иностранной валюты.

13 ноября издание «Украинская правда» сообщило, что фигурант громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине бизнесмен Тимур Миндич, которого также называют соратником президента Владимира Зеленского и его «кошельком», выехал в Польшу за 4,5 часа до начала обысков в его квартире.

Ранее глава МИД ФРГ выступил с призывом к Украине на фоне коррупционного скандала.

