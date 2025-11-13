На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский ввел санкции против своего соратника на фоне коррупционного скандала

Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики. Соответствующий указ опубликован на сайте политика.

«Поддержать внесенные кабинетом министров Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе.

Согласно указу, Миндич и Цукерман — граждане Израиля. Санкции в отношении обоих вводятся на три года. Они включают блокировку активов, прекращение торговых операций и запрет на транзит по территории Украины.

10 ноября НАБУ сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме».

Обыски прошли у Миндича, которого критики Зеленского называют его «кошельком».

Ранее в США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.

