Экс-депутат Рады заявил, что Миндичу будет выгодно лишиться гражданства Украины

Экс-депутат Килинкаров: лишение гражданства Украина в интересах Миндича
Reuters/Еврейская община города Днепр

Лишение украинского гражданства в интересах соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, поскольку тогда на него не смогут заводить уголовные дела на Украине. Об этом заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров, передает aif.ru.

«Я не исключаю такого сценария. Более того, это может быть даже в интересах самого Миндича. Если он останется только гражданином Израиля, то многие уголовные дела против него в Украине станут технически невозможными. Например, ему уже нельзя будет вменять госизмену — как вы можете обвинить гражданина Израиля в измене Украине?», — подчеркнул он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог «слить» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее на Украине рассказали о подготовке Майдана против Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
