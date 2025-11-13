Дипломат рассказал, что нужно сделать для организации саммита России и США

Встреча на высшем уровне между Россией и США возможна, но ей должна предшествовать тщательная содержательная подготовка. Об этом ТАСС сообщил информированный дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, российская сторона проанализировала заявление госсекретаря США Марко Рубио о необходимости результативного саммита. Этот подход соответствует договоренностям телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября.

«Саммит определенно нужен, но ему должна предшествовать тщательная организационная и содержательная подготовка. Однако это реализуемо только в том случае, если США будут твердо стоять на договоренностях Анкориджа», — подчеркнул источник.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште все еще возможен.

23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как счел, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

Ранее в Совфеде назвали главный мотив Трампа для новой встречи с Путиным.