В Совфеде назвали главный мотив Трампа для новой встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп созреет для новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным только в случае, если это позитивно отразится на его рейтинге в стране. Именно внутреннюю ситуацию и популярность среди избирателей он ставит на первое место, объяснил НСН зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Рассматривая вероятность новых переговоров с российским лидером, Трамп ориентируется на внутреннюю конъюнктуру, а также на рейтинги – как свои, так и своих основных оппонентов, отметил сенатор. По его мнению, сейчас политик стремится повышать свой статус в глазах жителей страны за счет наиболее важных для них тем. В этом он ничем не отличается от любого другого президента Штатов, убежден Климов.

«На решение президента США влияет только внутренняя ситуация, независимо от того, какую фамилию он носит, — подчеркнул он. — Это может быть личная корысть, заинтересованность в каких-то больших сделках, усилия израильского, промышленного или какого-нибудь еще лобби. Если Трамп видит, что возобновление переговоров с Путиным принесет ему хотя бы маленький плюс в американском дискурсе, то он пойдет на это».

Таким образом, новая встреча политиков состоится при условии максимальной выгоды для Трампа, пояснил сенатор. Что касается российской стороны, то, по его словам, Москва не потерпит, чтобы ее вновь «водили за нос», и поэтому продолжает решать свои задачи в ходе СВО. Это будет продолжаться, пока переговорный процесс не будет запущен и не принесет очевидных результатов, которые будут учитывать интересы России, включая вопросы безопасности, добавил Климов.

«Заявлять об этом каждый день — странное занятие, но время от времени мы напоминаем позицию нашей страны», — заключил политик.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США возобновление подготовки к очной встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, Москва также готова говорить с Вашингтоном о возникших у него подозрениях, что она «скрытно копается глубоко под землей и что-то делает».

Напомним, Трамп до этого объяснил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште, поскольку не верил, что на ней может произойти что-то значительное, и не хотел, чтобы она прошла впустую. О встрече два лидера договорились 16 октября, а уже 21 октября Трамп заявил, что передумал.

Ранее сообщалось, что Трамп отправил Путину послание.