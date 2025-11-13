В Кремле высказались о шансах на встречу Путина и Трампа в Будапеште

Ушкаков заявил, что саммит России и США в Будапеште все еще возможен

Саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште все еще возможен. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Будапештский саммит еще возможен, почему нет?», — сказал Ушаков.

При этом, как отмечает журналист, помощник Путина не стал обозначать возможные сроки потенциальной встречи.

23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

