Подоляк призвал дать пожизненные сроки коррупционерам на Украине

Украинским коррупционерам стоит дать пожизненные сроки. С таким мнением в своем Telegram-канале выступил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Хотелось бы, чтобы коррупционерам дали пожизненные сроки сразу после разоблачения. Но есть закон, и его придется соблюдать», — отметил он.

По мнению Подоляка, власти Украины «реагируют» на коррупцию, «не умалчивают» и «не отмахиваются».

Он также считает, что сегодня Украина демонстрирует «нетолерантность к коррупции». На уровне главы государства принимаются «максимально быстрые и жесткие решения».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

При этом сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) «слил» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.