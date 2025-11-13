СМИ: Коломойский «слил» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), находящийся в СИЗО, после допросов со стороны антикоррупционных органов Украины заявил, что лидеру страны Владимиру Зеленскому «скоро конец» на фоне коррупционного дела бизнесмена и соратника президента Тимура Миндича. Об этом со ссылкой на источники пишет издание «Страна».

«В течение нескольких недель накануне обнародования информации по «делу Миндича» Коломойский часто выезжал на допросы в НАБУ, откуда возвращался в хорошем настроении и звонил знакомым, рассказывая, что «Зеленскому скоро конец», — говорится в сообщении издания.

По данным источников «Страны», многое указывает на то, что значительный массив информации по обвиняемому в коррупции соратнику президента Тимуру Миндичу, а возможно и по Зеленскому, «следствию слил Коломойский».

Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков, которые провели в его доме 10 ноября.

Дело о коррупции в энергосфере, как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), расследовали 15 месяцев. Ведомствам стало известно, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на предприятии «Энергоатом».

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана. Помимо прочего, им запрещен въезд в страну.

Ранее в США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.