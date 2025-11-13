На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев высмеял «голодающих» украинцев – Зеленского, Ермака и Миндича

Медведев иронично призвал помочь Зеленскому и Миндичу, которые голодают
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ироничной форме предложил «помочь» «беднейшим» украинцам – лидеру Владимиру Зеленскому, его соратнику Тимуру Миндичу и главе офиса президента Андрею Ермаку. Об этом он написал в соцсети X.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день доброты. Добрые люди, помогите беднейшим гражданам Украины: Зеленскому, Ермаку, Миндичу и другим, которые голодают! Не скупитесь, европейцы! Шоу должно продолжаться…», — отметил он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Зеленский ввел санкции против бизнесмена и своего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

В начале ноября Медведев предрек страшный конец «режиму кровавых киевских клоунов» из-за помощи Запада. По его словам, чем больше западные страны потратят на поддержку Украины, тем больше территорий в конечном итоге вернется в состав России.

Кроме того, Медведев выразил уверенность, что финансовая и военная поддержка со стороны Запада обернется «страшным концом истории для режима кровавых киевских клоунов».

В своем посте политик также назвал сумму, которую Запад потратил на Украину с начала специальной военной операции (СВО). По его словам, с 2022 года Киев получил от союзников полтриллиона евро.

До этого Медведев заявил, что спецоперация на Украине должна завершиться победой России и уничтожением «киевского неонацистского режима». В противном случае конфликт затянется на многие годы, считает он. Зампред Совбеза уточнил, что имеет в виду уничтожение непосредственно киевского режима, а не государства Украина, «чья судьба — это вопрос будущего».

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.

