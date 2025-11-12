На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп отправил Путину послание

Путин получил послание от Трампа по Украине
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент России Владимир Путин получил послание по Украине от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает Ura.Ru.

Отмечается, что письмо главы Белого дома российскому лидеру передал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, посетивший 11 ноября Москву для переговоров.

Какие вопросы Путин и Токаев обсуждали в Кремле, пока не раскрывается. В официальном пресс-релизе лишь сказано, что политики планировали переговорить по вопросам, представляющим «особый интерес». Предполагается, что урегулирование конфликта на Украине могло стать одной из тем неформального разговора двух лидеров.

Эксперт-аналитик Артур Сулейманов заявил, что Трамп посылает очередной сигнал, прежде всего, Европе о необходимости перейти к переговорам по урегулированию на Украине. И на встрече Токаева с Путиным этот аспект, вероятнее всего, был одним из наиболее важных, добавил эксперт.

Токаев посещал Вашингтон 6 ноября в рамках саммита «Центральная Азия + США» (С5+1). В частности, в ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму $17 млрд.

Ранее в Кремле оценили приветствие Токаева Трампу.

Переговоры о мире на Украине
