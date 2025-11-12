Трамп отправил Путину послание

Президент России Владимир Путин получил послание по Украине от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает Ura.Ru.

Отмечается, что письмо главы Белого дома российскому лидеру передал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, посетивший 11 ноября Москву для переговоров.

Какие вопросы Путин и Токаев обсуждали в Кремле, пока не раскрывается. В официальном пресс-релизе лишь сказано, что политики планировали переговорить по вопросам, представляющим «особый интерес». Предполагается, что урегулирование конфликта на Украине могло стать одной из тем неформального разговора двух лидеров.

Эксперт-аналитик Артур Сулейманов заявил, что Трамп посылает очередной сигнал, прежде всего, Европе о необходимости перейти к переговорам по урегулированию на Украине. И на встрече Токаева с Путиным этот аспект, вероятнее всего, был одним из наиболее важных, добавил эксперт.

Токаев посещал Вашингтон 6 ноября в рамках саммита «Центральная Азия + США» (С5+1). В частности, в ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму $17 млрд.

Ранее в Кремле оценили приветствие Токаева Трампу.