Путин и Токаев приняли Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщает ТАСС.

11 ноября казахстанский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. В тот же день Токаев и Путин провели неформальную встречу в Кремле, в ходе которой глава соседней республики обратил внимание, что между Москвой и Астаной нет серьезных проблем. Он добавил, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой РФ и Казахстан не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября президенты России и Казахстана проводят официальные переговоры. На повестке дня — вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе встречи Токаев заявил, что Казахстан и Россия должны передать молодежи всю важность сотрудничества между государствами. По его словам, стороны давно работают в формате «единого государства».

Ранее Путин заявил, что Россия рада визиту Токаева в Москву.