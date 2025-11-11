На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что для встречи Путина и Трампа нужна «конкретика»

Julia Demaree Nikhinson/AP

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва видит Будапешт предпочтительным местом для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что венгерские власти заинтересованы в организации мирного диалога в украинском урегулировании.

«Была договоренность, что [встреча] должна состояться в Будапеште. Ее должны были подготовить Лавров и Рубио. Тем, кто готовит встречу, виднее, насколько она готова. Если Лавров говорит, что готова, значит, наверное, готова. Как отреагирует Трамп [на слова Лаврова]? И Трамп, и Путин хотят конкретики. Вот должны конкретику подготовить», — считает депутат.

По мнению Чепы, президенты России и США могут обсудить украинский конфликт, если саммит в Будапеште состоится.

«Я думаю, что первоочередно [обсудят на саммите в Венгрии], конечно, украинский конфликт. И на встрече в Белом доме Орбана с Трампом тоже вопрос поднимался. Я думаю, здесь и Венгрия, как страна принимающая, заинтересована, чтобы обсуждался в первую очередь этот вопрос. Конечно, это волнует всю мировую общественность. И, конечно, другие вопросы, вопросы ядерных испытаний наверняка [обсудят]», — сказал он.

До этого глава МИД России Сергей Лавров дал интервью российской прессе. По словам министра, РФ настораживает, что США могут возобновить ядерные испытания «из-за геополитики». Лавров добавил, что в Москве ожидают от Вашингтона разъяснений позиции по ядерным испытаниям. Глава МИД РФ также заявил, что Венгрия является предпочтительным местом для встречи Путина и Трампа, если Вашингтон возобновит инициативу.

Ранее стало известно, что США хотят изменить антироссийскую резолюцию ООН по Украине.

