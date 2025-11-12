Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан

Путин заявил, что с удовольствием посетит Казахстан в следующем году

Президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что с удовольствием приедет с визитом в республику в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году во время российско-казахстанских переговоров.

«С удовольствием приеду в Казахстан», — ответил Путин на приглашение.

Российский президент также заявил, что Москва рада визиту президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в РФ.

Переговоры Путина и Токаева прошли в Кремле 12 ноября.

Токаев заявил, что в ходе беседы с Путиным около двух часов обсуждались как вопросы сотрудничества двух стран, так и международная повестка. По словам Токаева, он придает государственному визиту в РФ особое значение, так как это выведет сотрудничество Астаны и Москвы на новый уровень.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Москву. В ходе встречи с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. Он подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

Ранее Токаев побеседовал со студентами МГИМО.