Начались переговоры Путина и Токаева

В Кремле начались официальные переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

«В Георгиевском зале Кремля проходит церемония официальной встречи Касым-Жомарта Токаева с главой Российского государства», — говорится в публикации.

12 ноября Токаев заявил, что в ходе беседы с Путиным около двух часов обсуждались как вопросы сотрудничества двух стран, так и международная повестка. По словам Токаева, он придает государственному визиту в РФ особое значение, так как это выведет сотрудничество Астаны и Москвы на новый уровень.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Москву. В ходе встречи с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. Он подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

Основная часть программы визита Токаева должна состояться в среду, 12 ноября.

Ранее Токаев побеседовал со студентами МГИМО.