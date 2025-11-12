Токаев раскрыл детали разговора с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным около двух часов обсуждались вопросы международной повестки, а также сотрудничество двух стран. Об этом пишет ТАСС.

«Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — сказал глава Республики на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По словам главы Казахстана, он придает государственному визиту в Россию особое значение, поскольку он выведет сотрудничество между Астаной и Москвой на новый уровень.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Москву. В этот же день состоялась неформальная встречала президента России Владимира Путина с казахстанским лидером. Переговоры длились более 2,5 часов. В ходе встречи с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. Он подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

Уточняется, что основная часть программы визита Токаева должна состояться в среду, 12 ноября.

Ранее Токаев побеседовал со студентами МГИМО.