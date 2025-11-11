На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько продлилась неформальная беседа Токаева и Путина

Пресс-служба Токаева: неформальная беседа с Путиным продлилась более 2,5 часа
Григорий Сысоев/РИА Новости

Неформальная беседа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой РФ Владимиром Путиным в Кремле продолжалась более 2,5 часа. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай в своем Telegram-канале.

«Неформальная беседа президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в Кремле продолжалась более 2,5 часа», — говорится в сообщении.

Казахстанский лидер прибыл в Москву с государственным визитом 11 ноября. В ходе встречи с российским коллегой он заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. Токаев подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

В рамках переговоров с Путиным планировалось обсуждение ключевых вопросов развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзнических отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

При этом, основная часть программы визита Токаева должна состояться в среду, 12 ноября.

Ранее в Кремле объяснили, почему российские истребители сопровождали самолет Токаева.

