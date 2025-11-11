На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Токаев побеседовал со студентами МГИМО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в России, встретился со студентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Разговор прошел на казахском языке, сообщает Telegram-канал Zakon.kz.

В сообщении отмечается, что студенты рассказали о том, что изучают дипломатию по трудам Токаева и с интересом читают Абая.

Один из студентов заметил, что Россия и Казахстан — это «две страны, два народа, связанные узами бескорыстной истинной дружбы».

Токаев в свою очередь пожелал им успехов и отметил, что Казахстан является естественным союзником России.

11 ноября президент Казахстана прибыл в Москву с государственным визитом, где пробудет два дня. Ранее в Кремле сообщали, что Токаев и президент РФ Владимир Путин проведут переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также по ключевым вопросам региональной и международной повестки. Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске.

Ранее Токаев заявил о признании и поддержке русского языка в Казахстане.

