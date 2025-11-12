Путин заявил, что Россия рада визиту Токаева в Москву

Россия рада визиту президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Москву. Об этом в ходе переговоров с коллегой заявил российский лидер Владимир Путин, пишет ТАСС.

Токаев, в свою очередь, назвал поездку в Москву основным событием этого года, к которому тщательно готовились. По словам главы Республики, стратегическое партнерство между странами — не просто фигура речи. Астана с ответственностью переходит к обязательствам с Москвой.

Кроме того, по словам казахстанского лидера, страна констатирует отсутствие проблем в отношениях с Россией.

До этого сообщалось о старте переговоров между сторонами в Кремле.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Москву. В этот же день состоялась неформальная встречала Путина с казахстанским лидером. Переговоры длились более 2,5 часов. В ходе встречи с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. Он подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

Ранее Токаев побеседовал со студентами МГИМО.