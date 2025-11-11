Украина не получала от США деньги в 2025 году

ТАСС: Украина не получала прямой финансовой помощи от США в 2025 году

Украина не получала финансовой помощи от Соединенных Штатов в течение 2025 года. Об этом говорят данные Национального банка Украины (НБУ), с которыми ознакомился ТАСС.

«Данные НБУ свидетельствуют о поступлениях от европейских стран, стран G7, не входящих в Евросоюз — Великобритании, Канады, Японии, а также от МВФ и Всемирного банка, но не от США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение администрации президента США Дональда Трампа остановить программы USAID привело к тому, что Украина не получила около $2,9 млрд в этом году.

При этом по данным ТАСС, Киев продолжает получать средства от американских фондов. Среди прочего, речь идет о Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF), который был создан еще прежней администрацией Джо Байдена.

Дональд Трамп в ходе традиционного общения с журналистами заявил о смене подхода к финансированию Украины.

Президент оценил ущерб для США от украинского конфликта в $350 млрд. При этом он заявил, что ситуация на Украине больше не грозит началом третьей мировой войны.

«Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет», — сказал Трамп.

