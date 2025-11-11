На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что в Белом доме нельзя достойно принять Си Цзиньпина

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что текущая планировка Белого дома не соответствует требованиям для приема высоких гостей, в частности председателя КНР Си Цзиньпина, или проведения крупных государственных мероприятий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Если к нам приедет председатель Си из Китая или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести», — заявил Трамп.

В прошлом Трамп высказывал идею о строительстве на территории Белого дома бального зала, рассчитанного на размещение до 650 человек. Предполагалось, что этот зал будет построен на месте Восточного крыла, которое было возведено в 1902 году и с тех пор неоднократно реконструировалось. Восточное крыло традиционно использовалось первыми леди США и их командами, в то время как офисы президентов и их штабы располагались в Западном крыле.

Опираясь на свой многолетний опыт в строительстве, включающий возведение гольф-клубов и офисных небоскребов, Трамп неоднократно подчеркивал, что Белому дому не хватает пространства для проведения масштабных мероприятий. Именно эта нехватка места, по его мнению, является причиной необходимости реализовать его проект по строительству бального зала.

Ранее Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину.

