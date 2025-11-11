На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина может остаться без денег к апрелю, даже если ЕС изымет активы РФ

Politico: ЕС может не успеть выдать Украине кредит за счет активов РФ до апреля
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз может не успеть профинансировать Украину до апреля 2026 года, даже если в декабре примет решение по выдаче «репарационного кредита» за счет российских активов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.

По словам источника, даже если страны ЕС одобрят такую схему финансирования Украины в декабре, то может быть «слишком поздно». Он отметил, что реализация подобного решения требует одобрения на уровне национальных парламентов, что займет несколько месяцев. Таким образом, европейские союзники могут не успеть предоставить Киеву кредит до апреля 2026 года, когда у него закончатся средства.

Ожидается, что экспроприация российских активов станет главной темой встречи министров финансов стран — членов ЕС в Брюсселе 13 ноября. При этом окончательного решения по выдаче Украине «репарационного кредита» за счет активов РФ на этой встрече принято не будет, заявил источник ТАСС. Дискуссия будет носить предварительный характер в рамках подготовки к декабрьскому саммиту ЕС.

11 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что предоставление Украине кредита за счет суверенных российских активов приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года. Политик подчеркнул, что Словакия не будет участвовать в юридических и финансовых программах, направленных на использование российских активов для финансирования военных расходов Киева.

До этого против выдачи Украине кредита за счет замороженных в Европе российских активов выступили еще три страны ЕС. По данным газеты Corriere della Sera, это Италия, Франция и Бельгия.

Ранее бывший вице-премьер Сербии дал совет России по спасению замороженных в ЕС активов.

