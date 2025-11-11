На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп: ситуация на Украине больше не грозит третьей мировой войной. Благодаря Трампу

Трамп: США больше не тратят деньги на Украину, а получают их от НАТО
true
true
true
Дональд Трамп в ходе традиционного общения с журналистами заявил о смене подхода к финансированию Украины, допустил снижение пошлин против Индии и рассказал о временном главе Сирии Ахмеде аш-Шараа, которого назвал сильным лидером и жестким парнем.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме выступил с заявлениями по четырем направлениям внешней политики: Украина, торговые пошлины, Индия и Сирия. Он говорил о перераспределении финансовых затрат и изменениях модели взаимодействия с союзниками.

Украина: прекращение финансирования

Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки вооружений через НАТО:

«Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО».

Президент оценил ущерб для США от украинского конфликта в $350 млрд. При этом он заявил, что ситуация на Украине больше не грозит началом третьей мировой войны:

«Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет».

«Не забывайте, я завершил восемь войн, девятая на подходе. Я думаю, я позабочусь о ней», — в очередной раз повторил Трамп.

Индия: снижение тарифов

Трамп сообщил, что пошлины на индийские товары могут быть снижены после того, как Нью-Дели существенно сократил импорт российской нефти.

«Сейчас пошлины для Индии очень высокие из-за российской нефти. В какой-то момент мы собираемся снизить их», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что его переговоры с Нарендрой Моди идут «отлично», и назвал премьера Индии своим другом: «Он мой друг. Хочет, чтобы я туда приехал». Президент США не исключает визита в Индию в следующем году.

Сирия: визит аш-Шараа

Во вторник Трамп принял в Белом доме переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. По итогам переговоров Трамп заявил, что США сделают все, чтобы Сирия добилась успеха как страна, поскольку это часть Ближнего Востока.

«У нас теперь мир на Ближнем Востоке», — напомнил он журналистам.

Трамп сообщил, что у него сложились хорошие отношения с аш-Шараа:

«Он очень сильный лидер... И он жесткий парень. Он мне нравится, мне удается с ним ладить».

Аш-Шараа после переговоров заявил, что Сирия может стать союзником США и рассчитывает на инвестиции, включая проекты по добыче газа.

Кроме того, временный глава Сирии заявил, что его связи с террористическими структурами — «это дело прошлого». На встрече с Трампом этот вопрос, по словам аш-Шараа, «активно не обсуждался».

Аш-Шараа заявил Fox News, что власти его страны считают необходимым привлечение к ответственности бывшего лидера арабской республики Башара Асада, который после переворота в Сирии живет в России.

«Правосудие должно восторжествовать. Мы создали комиссию по вопросам правосудия для того, чтобы привлечь за содеянное к ответственности всех причастных, включая Башара Асада», — заявил аш-Шараа.

