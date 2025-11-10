Шойгу назвал единственное решение конфликта в секторе Газа

Комплексное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной на международно-правовой основе является единственным жизнеспособным решением. Об этом на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Убеждены в том, что комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе было и остается единственным жизнеспособным решением, которое гарантировало бы прочный мир всем народам Ближнего Востока», — сказал он.

До этого сообщалось, что палестинское движение ХАМАС не стало гарантировать разоружение, которое предполагает план президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта в Газе.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

В день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.