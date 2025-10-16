На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху заявил, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС

Нетаньяху: Израиль не окончил борьбу и полон решимости достичь ликвидации ХАМАС
Eduardo Munoz/Reuters

Израиль не окончил борьбу и полон решимости достичь ликвидации ХАМАС. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года, пишет РИА Новости.

«Мы обязаны вернуть всех похищенных, до последнего. Сыны, отдавшие свои жизни в бою, являются краеугольными камнями, на которых построено государство Израиль. Они боролись за достижение всех целей войны, и мы достигнем всех целей войны», — сказал израильский премьер.

Он добавил, что победа «будет определять нашу жизнь долгие годы».

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября 2023 года с целью сорвать мирные переговоры между Израилем и Саудовской Аравией.

Ранее Трамп заявил, что с премьером Израиля сложно вести дела.

Война в Газе
