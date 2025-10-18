ХАМАС не стал гарантировать разоружение из-за «контроля над безопасностью» Газы

Палестинское движение ХАМАС не стало гарантировать разоружение, которое предполагает план президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта в секторе Газа. Об этом в интервью Reuters заявил член политбюро движения Мохаммед Наззал.

Он сказал, что не может ответить ни «да», ни «нет» на вопрос разоружении ХАМАС. По его словам, группировка готова к прекращению огня на пять лет для восстановления разрушенных территорий, но дальнейшие гарантии зависят от того, предоставят ли Палестине «перспективы и надежду» на обретение государственности.

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

В день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.