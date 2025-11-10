На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: «Посейдон» и «Буревестник» заставят США «надорваться»

Политолог Панина: новейшие ракеты РФ разрушают стратегию безопасности США
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Новейшая российская ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» ломают оборонную стратегию США на ближайшие 10-15 лет. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала директор Института международных политических и экономических стратегий «РУССТРАТ» Елена Панина.

«У США есть неплохой шанс надорваться самим. В том, что США смогут сделать систему глобального мониторинга за земной поверхностью, сомнений нет. Но вот создать систему не только поиска, но и перехвата в одном комплексе — задача совершенно иного уровня. Неопределенными остаются и количественные параметры системы в плане перехватчиков», — сказала эксперт.

С ней согласен военный обозреватель Влад Шлепченко. Теперь, по его словам, Вашингтону нужно развивать не только орбитальную, но и донную инфраструктуру.

29 октября президент России Владимир Путин сообщил о проведении испытаний безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что дрон намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», а также у него нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

До этого, 26 октября, глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об успешном испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», оснащенной ядерной силовой установкой.

Ранее в США заявили, что получили «очередной сигнал» от Путина.

