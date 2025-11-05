На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что получили «очередной сигнал» от Путина

CNN: Путин послал Западу сигнал при награждении разработчиков оружия ВС РФ
РИА Новости

Соединенные Штаты получили «очередной сигнал» от президента России Владимира Путина о последствиях поддержки Украины со стороны стран Запада. Об этом сообщает CNN.

«Путин вручил государственные награды разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и подводной торпеды «Посейдон», что, по мнению аналитиков, стало очередным сигналом попыток Кремля отговорить Запад от поддержки Украины», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает CNN, Путин заявил, что эти два вида оружия, способных нести ядерный заряд, имеют «историческое значение» для России и «для всего XXI века».

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Российская Федерация развивает вооружения, призванные защитить страну от «горячих голов», способных на необдуманные действия.

Он подчеркнул, что страна планомерно развивает системы вооружений, которые призваны гарантировать ее безопасность, предсказуемость и стать надежным щитом против тех «горячих голов», которые не просто делают какие-то резкие заявления, но и могут быть готовы на необдуманные действия.

Ранее Путин заявил, что «Посейдон» и «Буревестник» обеспечат стратегический паритет на XXI век.

