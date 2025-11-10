На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Для США ставки удваиваются»: военный эксперт о «Посейдоне»

Военэксперт Шлепченко: дрон Посейдон заставит США удвоить расходы на оборону
Министерство обороны РФ

Новейший российский подводный беспилотник «Посейдон» не ограничен во времени нахождения под водой. Он может идти на максимальной глубине, оставаясь незамеченным для систем обнаружения. Со временем США могут каким-то образом адаптировать свою оборону под данное оружие, однако для этого понадобится немало времени, денег и усилий. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Для понимания масштабов вызова, который встает перед США: первоначальная стоимость «Золотого купола» оценивалась в 175 млрд долларов на ближайшие три года и 831 млрд долларов на горизонте в 20 лет. Затеяв строительство национальной ПРО, способной существенно снижать эффективность русских и китайских ответно-встречных ядерных ударов, американцы внезапно для себя оказываются перед необходимостью удвоить ставку», — отметил эксперт.

Теперь Вашингтону нужно развивать не только орбитальную, но и донную инфраструктуру, добавил он.

29 октября президент России Владимир Путин сообщил о проведении испытаний безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что дрон намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», а также у него нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

Ранее эксперт раскрыл, как именно РФ будет использовать «Посейдон».

