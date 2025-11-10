«Для США ставки удваиваются»: военный эксперт о «Посейдоне»

Новейший российский подводный беспилотник «Посейдон» не ограничен во времени нахождения под водой. Он может идти на максимальной глубине, оставаясь незамеченным для систем обнаружения. Со временем США могут каким-то образом адаптировать свою оборону под данное оружие, однако для этого понадобится немало времени, денег и усилий. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Для понимания масштабов вызова, который встает перед США: первоначальная стоимость «Золотого купола» оценивалась в 175 млрд долларов на ближайшие три года и 831 млрд долларов на горизонте в 20 лет. Затеяв строительство национальной ПРО, способной существенно снижать эффективность русских и китайских ответно-встречных ядерных ударов, американцы внезапно для себя оказываются перед необходимостью удвоить ставку», — отметил эксперт.

Теперь Вашингтону нужно развивать не только орбитальную, но и донную инфраструктуру, добавил он.

29 октября президент России Владимир Путин сообщил о проведении испытаний безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что дрон намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», а также у него нет аналогов по скоростям и глубинам движения.

