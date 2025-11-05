В Кремле рассказали о сроках подготовки предложений СБ по ядерным испытаниям

Никаких сроков относительно предложений Совета Безопасности РФ по вопросу возможной подготовки испытаний ядерного оружия нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Ровно столько потребуется времени, сколько [нужно, чтобы] понять, что имеет в виду администрация Вашингтона», — сказал он.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав». Американский лидер пошел на такой шаг после того, как его российский коллега Владимир Путин объявил об испытании в РФ ракеты «Буревестник».

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.

Ранее Путин назвал серьезным вопросом слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний.