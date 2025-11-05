В Кремле высказались о позиции Путина по ДВЗЯИ

Песков: позиция Путина по ДВЗЯИ не терпит двойных трактований

Позиция президента России Владимира Путина по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не терпит двойных трактований. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Позиция президента Путина абсолютно четкая, она не терпит двойного трактования, мы остаемся приверженными нашим обязательствам по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний», — сказал представитель Кремля.

5 ноября Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России. В ходе встречи глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По словам главы ведомства, такие мероприятия могут пройти на полигоне «Новая Земля».

Глава государства поручил Минобороны и другим ведомствам проработать вопрос о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, это процесс займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее Слуцкий назвал шаг Путина, который стал недвусмысленным сигналом США.