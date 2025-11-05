Опубликовано полное видео совещания с Путиным о ядерных испытаниях

Кремль опубликовал на Rutube полное видео оперативного совещания Совета безопасности России о ядерных испытаниях, которое провел президент РФ Владимир Путина.

Заседание состоялось 5 ноября. В ходе него глава государства, в частности, сообщил, что Россия соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не собирается его нарушать, однако готова принять ответные меры, если другие участники соглашения, в частности США, решат возобновить проведение испытаний. Это заявление прозвучало после того, как Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, неоснащенной зарядом.

На этом совещании Путин поручил Минобороны РФ и другим ведомствам проработать вопрос о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. По словам главы Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, этот процесс займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее США отрепетировали ядерный удар по России.