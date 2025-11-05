На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано полное видео совещания с Путиным о ядерных испытаниях

Кремль выложил видео с совещания с Путиным о ядерных испытаниях
true
true
true
close

Кремль опубликовал на Rutube полное видео оперативного совещания Совета безопасности России о ядерных испытаниях, которое провел президент РФ Владимир Путина.

Заседание состоялось 5 ноября. В ходе него глава государства, в частности, сообщил, что Россия соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не собирается его нарушать, однако готова принять ответные меры, если другие участники соглашения, в частности США, решат возобновить проведение испытаний. Это заявление прозвучало после того, как Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, неоснащенной зарядом.

На этом совещании Путин поручил Минобороны РФ и другим ведомствам проработать вопрос о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. По словам главы Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, этот процесс займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее США отрепетировали ядерный удар по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами