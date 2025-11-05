На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна дата официального представления врио главы Тверской области

Представление врио главы Тверской области Королева запланировано на 6 ноября
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева запланировано на 6 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Завтра планируется представление врио [губернатора]», — рассказали в пресс-службе.

5 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Глава государства предложил Королеву занять данный пост во время встречи в Кремле.

Королев является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. В 2005 году он начал работать в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), в период с 2015 по 2025 годы занимал должность заместителя руководителя ФАС.

Кресло губернатора Тверской области стало вакантным в сентябре текущего года, когда российский лидер назначил экс-главу региона Игоря Руденю полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. 29 сентября врио губернатора стала Марина Подтихова.

Ранее в избирательной комиссии рассказали, когда состоятся выборы губернатора Тверской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами