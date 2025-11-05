Стала известна дата официального представления врио главы Тверской области

Официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева запланировано на 6 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Завтра планируется представление врио [губернатора]», — рассказали в пресс-службе.

5 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Глава государства предложил Королеву занять данный пост во время встречи в Кремле.

Королев является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. В 2005 году он начал работать в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), в период с 2015 по 2025 годы занимал должность заместителя руководителя ФАС.

Кресло губернатора Тверской области стало вакантным в сентябре текущего года, когда российский лидер назначил экс-главу региона Игоря Руденю полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. 29 сентября врио губернатора стала Марина Подтихова.

Ранее в избирательной комиссии рассказали, когда состоятся выборы губернатора Тверской области.